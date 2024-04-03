Tekirdağ'da askeri personel taşıyan araçla fabrika servisi çarpıştı: 5'i asker 16 yaralı

Kaza, sabah saatlerinde Ergene-Çorlu kara yolu üzerindeki Ulaş Mahallesi yakınlarında meydana geldi. İçinde askeri personelin olduğu Uzman Çavuş Yılmaz D. yönetimindeki 59 ABN 647 plakalı minibüs, lastiği patlayınca duran Osman Cancan'ın kullandığı 59 FAK 425 plakalı hafif ticari araca çarpmamak için durdu.Bu sırada aynı yöne giden Hikmet Avcı'nın kullandığı 59 S 1747 plakalı fabrika işçilerini taşıyan içinde 26 kişinin olduğu midibüs, askeri servis aracına çarptı. Kazada, 5'i askeri personel, 16 kişi yaralandı.Tekirdağ'da işçi servisi askeri personel taşıyan servise çarptıİhbarla bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçi servisinde sıkışan 1 kişi, itfaiyeciler tarafından kurtarıldı. Yaralılar, Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.’Bay Sinema’ lakaplı Türker İnanoğlu vefat etti! Yeşilçam yıldızlarından paylaşımlar peş peşe geldi! Türkan Şoray, Hülya Koçiyiğit...Türker İnanoğlu hayatını kaybettiKazayla ilgili soruşturma sürüyor.