Dünyayı ayağa kaldıran itiraf! İsrail’den katliam sonrası yüzsüz sözler: Bilerek yapmadık!

İsrail'in dün Gazze'deki Deyr el-Belah bölgesine düzenlediği saldırıda, uluslararası yardım kuruluşu WCK çalışanları hayatını kaybetmişti. Merkezi ABD'nin başkenti Washington'da bulunan WCK'den yapılan açıklamada, Gazze'de İsrail'in saldırısında 7 çalışanın öldüğü bildirilmişti.Hayatını kaybeden çalışanların Avustralya, Polonya, Birleşik Krallık, ABD-Kanada ve Filistin uyruklu olduğu belirtilen açıklamada, ekibin, saldırı sırasında çatışmasızlık bölgesinde kuruluş logosu taşıyan 2 zırhlı araçta bulunduğu kaydedilmişti.Açıklamada, 'Bu bir trajedi. İnsani yardım çalışanları ve siviller asla ve asla hedef olmamalı.' ifadesi kullanılmıştı.İsrail ordusundan da 'Ordu, bu trajik olayın koşullarını anlamak için en üst düzeyde kapsamlı inceleme yürütüyor.' açıklaması yapılmıştı.İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise 'Maalesef gece yaşanan trajik olayda kuvvetlerimiz Gazze Şeridi'ndeki masum insanlara kazara zarar verdi. Savaşlarda bu tür olaylar olur. Bunu sonuna kadar araştıracağız. İlgili hükümetlerle iletişim halindeyiz. Bunun yeniden olmaması için her şeyi yapacağız.' demişti.Katliam sonrası sayısız ülkeden peş peşe açıklamalar gelirken İsrail'den yüzsüz bir savunma geldi. İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi, Gazze Şeridi'nde 7 'World Central Kitchen (WCK)' yardım görevlisinin öldürülmesiyle alakalı 'hata' yaptıklarını itiraf etti.Halevi, söz konusu saldırının 'yanlış kimlik tespiti'nin sonucu olduğunu öne sürdü. Halevi açıklamasında, 'Bu (saldırı), savaş sırasında, gece vakti ve çok karmaşık koşullarda yapılan yanlış teşhisin ardından gelen ciddi bir hataydı. Böyle bir şeyin olmaması gerekirdi.' sözlerini kullandı.Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İsrail ordusunun insani yardım kuruluşlarını korkutmak ve Gazze'deki Filistinlilerin açlığının devam etmesini sağlamak için yardım çalışanlarını 'kasten öldürdüğüne' inandığını söyledi.İsrail'in Haaretz gazetesi ise, İsrail ordusundaki kaynaklara dayandırdığı haberinde, Gazze'de 7 yardım görevlisinin öldürülmesinin, sahadaki komutanların disiplin eksikliğinden kaynaklandığını yazdı.İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin Deyr el-Belah bölgesinde hedef aldığı ve çoğu Batı uyruklu 7 kişinin öldürüldüğü, yardım kuruluşu konvoyu hakkında önceden bilgilendirildi. Yardım konvoyunun saldırı öncesinde İsrail ordusuyla koordinasyon sağladığı belirtilirken, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin, Güney Komutanlığı ve ordunun sivil idari işlerine bakan COGAT ile 'tehlikeli' diye nitelediği olayın detaylarını görüştüğü paylaşılmıştı.