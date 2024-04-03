Doğayı seviyorum savunması yapmıştı: Ormanı yakan sanığa ceza yağdı!

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Gündoğdu Mahallesi'ndeki ormanda, 2023 Temmuz'da yangın çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekiplerinin 3 saatte kontrol altına aldığı yangında, 3 dönüm alan zarar gördü. Olaydan sonra kamera görüntülerini izleyip tanıkları dinleyen jandarma ekipleri, şüphelinin aynı mahallede oturan Ali Öner olduğunu tespit etti.Öner, evinin teras katındaki çekyatta uyurken, jandarma ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinde, 'Canım istediği için ormanı yaktım' diyen Öner, tutuklandı. Hakkında, Bursa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Öner, savcılık sorgusu ve mahkemede ise suçlamaları reddetti.İlk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Ali Öner hakkındaki davada karar çıktı. Savcılık sorgusu ve ilk duruşmadaki ifadelerini tekrar eden Öner, 'Hakim Bey, ben orman sevdalısı bir kişiyim. Böyle bir şey asla yapmam. O gece ormanın yanında, süper bir çöplük vardı. Her şey oraya atılıyordu.Çekyatlar, mobilyalar ve çeşitli eşyalar. Ben de çöplüğü yakmak istedim. Kötü bir amacım yoktu. Rüzgarın da etkisiyle alevler yayılınca bir anda ormanda yangın başladı. İnanın, çok korktum. Panik yaptım. Hemen olay yerinden uzaklaşıp, 1 kilometre uzaklıktaki evime gittim. Teras katında çekyatım bulunuyordu. Ona uzanıp dinlendim. Bu sırada, jandarmalar gelip beni yakaladı. Suçsuzum' dedi.Kararını açıklayan mahkeme heyeti, suçunu sabit gördüğü Öner'i, 'Kasten orman yakmak' ve 'Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak' suçlarından 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin lira cezaya çarptırdı.