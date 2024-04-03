Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması! 'Öngörümüz doğrultusunda geriledi'
Mart ayında tüketici fiyat endeksi aylık yüzde 3,16 artarak yıllık yüzde 68,50 oldu. Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, enflasyonu yayınladığı mesaj ile değerlendirdi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aylık enflasyon öngörümüz doğrultusunda mart ayında geriledi.
Para politikasındaki ilave sıkılaşma talepteki dengelenmeye önemli katkı sağlarken dış finansman imkanlarının daha da artması makro finansal istikrarı güçlendirecektir.
Deprem hariç harcama kontrolüyle sıkılaşacak maliye politikası ile birlikte tüm bu gelişmeler enflasyon beklentilerinin çıpalanmasını sağlayacak ve dezenflasyon sürecini destekleyecektir.
Birincil önceliğimiz olan fiyat istikrarı hedefimize ulaşana kadar ne gerekiyorsa yapacağız."