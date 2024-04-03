  • USD: 31,94 - 32,00
  • EURO: 34,41 - 34,47
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Ayakkabıdan çıktı: Değeri 3,5 milyon lira! Polisin dikkati sayesinde yakalandı

Kars'ta Ermenistan uyruklu 2 kişinin ayakkabılarına gizlenmiş piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın ele geçirildi.

Ekleme: 3.04.2024 - 11:47 Güncelleme: 3.04.2024 - 11:54 / Editör: Ozge Selin
Ayakkabıdan çıktı: Değeri 3,5 milyon lira! Polisin dikkati sayesinde yakalandıKars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, denetimler sırasında durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ayakkabıdan çıktı: Değeri 3,5 milyon lira! Polisin dikkati sayesinde yakalandı

Ermenistan uyruklu oldukları belirlenen şüphelilerin üst aramasını yapan polis, ayakkabılarının içine 7 parça halinde, 1 kilo 51,74 gram kaçak külçe altın buldu.

Ayakkabıdan çıktı: Değeri 3,5 milyon lira! Polisin dikkati sayesinde yakalandı

Piyasa değeri yaklaşık 3,5 milyon lira olan altınlarla ilgili 2 şüpheli hakkında 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Ayakkabıdan çıktı: Değeri 3,5 milyon lira! Polisin dikkati sayesinde yakalandı