Antalya'nın turist rekoru kırıldı! İlk kez...

Yurt genelinde tatil destinasyonlarında yaz sezonu öncesi hummalı hazırlıklar yapılıyor.Sezon henüz tam anlamıyla açılmadan ise rekorlar gelmeye başladı.Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi Antalya'da, yılın ilk 3 ayında yoğunluk yaşandı.2024 yılı Mart ayında tarihi bir rekora imza atılarak, ilk defa 500 binin üzerinde turist ağırlandı.Mart ayında Antalya'ya, 348 bin turistin ziyaret ettiği geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 45'lik artışla 505 bin 421 turist geldi.3 aylık toplam turist sayısında da tarihi rekora imza atılarak ilk defa 1 milyon barajı aşıldı.1 Ocak-31 Mart tarihleri arasındaki verilere göre, Antalya'ya geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25,6'lık artışla 1 milyon 5 bin 207 yabancı turist geldi.Geçen yıl aynı dönemde ise 799 bin turist gelmişti.Ocak-mart üç aylık toplam turist sayısı bakımından en çok turistin geldiği ülke Almanya oldu. Almanya'dan geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 65'lik rekor artışla 279 bin 803 kişi geldi.Almanların toplam turizm payı yüzde 32,8'e yükseldi.Uzun yıllardır Antalya turizminin lideri olan Ruslar, devam eden Ukrayna Savaşı'nın ortaya çıkardığı ekonomik sorunlar sebepli bu yıl Antalya'da ikinciliğe geriledi.Rusya'dan geçen senenin aynı dönemine göre, yüzde 19,4'lük düşüşle 171 bin 770 turist geldi. Rusların toplam turist sayısındaki payı yüzde 20 oldu.İngiltere ve Polonya da ana pazar arasına girdiİlk defa 2023 yılında 1 milyondan fazla turistin geldiği, Antalya'nın ana pazarları arasına giren İngiltere, 2024'ün üç aylık döneminde de geçen yıla göre, yüzde 40'lık artış gösterdi ve 124 bin 621 turistle üçüncü sırada yer aldı.İngiltere gibi geçen yıl 1 milyon sayısını ilk defa aşan ve Antalya'nın dört ana pazarından birini oluşturan Polonya'dan 2024'ün üç aylık döneminde de artış devam etti. Geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 43'lük artışla 34 bin 880 Polonyalı geldi.Antalya'ya 3 alık dönemde en çok turistin geldiği diğer ülkeler sırasıyla şöyle; İran yüzde 73 artışla 30 bin 717 kişi. Ukrayna yüzde 48 artışla 16 bin 881 kişi. Kazakistan yüzde 20 artışla 16 bin 563 kişi. Hollanda yüzde 15 artışla 13 bin 222 kişi. Danimarka yüzde 38 artışla 12 bin 832 kişi. Belçika yüzde 37 artışla 11 bin 848 kişi. Avusturya yüzde 40 artışla 10 bin 108 kişi. İsviçre yüzde 38 artışla 9 bin 328 kişi.Mart ayında Antalya'ya en çok turist, 182 bin ile Almanya'dan geldi. Alman turist sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre, yüzde 103'lük artış gösterdi. İkinci sırada ilk kez İngilizler yer aldı. İngiltere'den gelen turist sayısı, yüzde 42 artış ile 69 bin 237 oldu.Son yıllarda Antalya'da hem aylık hem yıllık değerlendirmelerde hep ilk sırada olan Rus turistler mart ayında İngilizlerin gerisine düşerek, 65 bin 465 kişiyle üçüncü sırada yer aldı. Rus turist sayısı geçen sene mart ayına göre, yüzde 19 geriledi.Mart ayında Nevruz Bayramı'nın etkisiyle İranlı turistler dördüncü sırada yer aldı. İran'dan 24 bin 630 turist gelirken, yüzde 77'ye yakın artış gerçekleşti. Beşinci sıradaki Polonya'dan ise yüzde 93'lük artışla 16 bin 603 turist geldi.