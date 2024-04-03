Ankara'dan NATO'ya net mesaj! Terör ve yaptırım vurgusu

Bu yılın ilk NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, 3-4 Nisan tarihlerinde Brüksel'deki NATO karargahında gerçekleştirilecek.Toplantıda, genel caydırıcılık, terörizmle mücadele, Ukrayna'daki gelişmeler, Washington Zirvesi'nin hazırlıkları, İsveç ve Finlandiya'nın üyeliklerinin ardından ittifakın son durumu ve diğer bölgelerdeki stratejik gelişmeler ele alınacak.Toplantının düzenleneceği 4 Nisan'da NATO'nun kuruluşunun 75. yılına denk gelmesi nedeniyle bir kutlama töreni düzenlenecek.Bakan Fidan, toplantıda NATO'nun terörizmle ortak mücadele etmesi gerektiğini ve bunun ittifakın görevlerinden biri olduğunu vurgulayacak.Fidan, PKK/PYD/YPG terör örgütleriyle mücadele konusunda Türkiye'nin beklentilerini aktaracağı toplantıda, bazı NATO üyelerinin bu örgütlerle ortaklık ilişkisine girmesinin kabul edilemez olduğunu belirtecek.Toplantıda, müttefiklerin birbirlerine savunma sanayisi alanında yaptırım ve kısıtlama uygulamasının ittifak ruhuna aykırı olduğunu aktaracak Fidan, NATO'nun güvenliğinin bundan olumsuz etkilendiğini kaydedecek.Fidan, Avrupa'nın savunma ve güvenliğinin etkin şekilde sağlanabilmesine yönelik Türkiye'nin görüşlerini de dile getirecek.Fidan'ın, toplantı kapsamında, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı David Cameron, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Finlandiya Dışişleri Bakanı Elina Valtonen, Bulgaristan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Mariya Gabriel ile de ikili görüşme yapması planlanıyor.