Kırıkkale’de DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli yakalandı
Kırıkkale’de İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ terör örgütüyle bağlantıları oldukları belirlenen yabancı uyruklu 6 şüpheliyi yakaladı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde DEAŞ silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantılı olduğu tespit edilen yabancı uyruklu 6 şüpheli şahıs yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Öte yandan şüpheliler üzerinde ve adreslerinde yapılan aramada muhtelif miktarda para ve elektronik materyaller ele geçirildi.