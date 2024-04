Gazze Kasabı Netanyahu'da yargılanma paniği! Batılı liderlerden yardım dileniyor

Yaklaşık yedi aydır Gazze Şeridi'ni abluka altına alarak binlerce insanı katleden, tüm uyarı ve tepkilere rağmen barbarlığını sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu korku sardı.İsrail medyasından birçok gazete Netanyahu'nun, Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) tarafından kendisi hakkında bir tutuklama emri çıkarılması olasılığı konusunda 'gergin' olduğunu ve yardım için müttefiki liderlere koştuğunu bildirdi.Maariv gazetesinde adı verilmeyen kaynaklara dayandırılan haberde UCM tarafından tutuklama emri çıkarılma ihtimali nedeniyle Netanyahu'nun 'doğal olmayan bir şekilde korktuğunu ve gergin' olduğu kaydedildi.Netanyahu'nun son birkaç gün içinde başta ABD Başkanı Joe Biden olmak üzere kendisine yönelik tutuklama emri çıkarılmasını engellemek amacıyla uluslararası liderler ve yetkililerle çok sayıda telefon görüşmesi yaptığına işaret edildi.İsrail Başbakanının, Başkan Biden'a olası tutuklama emrine karşı harekete geçmesi için dolaylı olarak baskı yapmaya çalıştığı ifade edildi.İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetine karşı, her hafta cumartesi günü düzenlenen protestolar bu hafta da geniş katılımla devam etti.On binlerce kişi, Gazze'deki çatışma ve rehinelerin geri getirilmesi için siyasi iradenin kayıtsızlığını eleştirerek, ülke tarihinin 'en sağcı hükümetinin' istifasını ve erken seçim talep eden protestolarını yineledi.Öte yandan hükümetin aşırı sağcı ortakları Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ve Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Başbakan Netanyahu'yu Refah bölgesine yönelik saldırı olmadığı takdirde hükümeti düşürmekle tehdit etti.Tüm tepkilere rağmen rerör devleti İsrail, Gazze Şeridi'nde soykırıma devam ediyor.7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdüren barbar İsrail ordusu, son 24 saatte 66 Filistinliyi daha katletti.Yaklaşık yedi ayda öldürülen Filistinlilerin sayısı 34 bin 454'e, yaralı sayısı 77 bin 575'e çıktı. Katliamın en büyük mağduru ise çocuklar.Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) geçtiğimiz günlerde her 10 dakikada bir çocuğun öldürüldüğünü bildirdi.ABD genelinde birçok farklı eyalet ve üniversitede öğrencilerin düzenlediği Filistin'e destek gösterileri, üniversite yönetimi ve polisin müdahalelerine rağmen devam ediyor.Öğrenciler, kampüslerde toplanıp kamplar kurarken, üniversite ve yerel yetkililer, kampüs kapatma, gözaltına alma gibi eylemlerle karşılık veriyor.Gazze'ye destek gösterilerine katılan üniversite ve öğrencilerin sayısı her geçen gün artıyor.Fransa ve Almanya'dan sonra Kanada'nın önde gelen üniversitelerinden McGill'de de öğrenciler kamp kurarak protestoya başladı.'Üniversitemizin soykırıma ortak olmasına izin vermeyeceğiz' mesajı verdi.İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a sığınan 43 yaşındaki Ebu Yusuf Hamed isimli bir Filistinli, yaşadıkları çadırların üzerine yazdığı yazılarla Gazze'ye destek veren ABD'deki öğrencilere teşekkür etti.Hamed, çadırların üzerine sprey boyayla İngilizce 'Gazze ile dayanışma içinde olan öğrencilere teşekkür ediyoruz.Mesaj ulaştı', 'Teşekkürler ABD üniversiteleri' ve 'Teşekkürler Columbia öğrencileri' ibarelerini yazdı.