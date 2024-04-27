Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."