Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."
MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:
"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."