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Beyaz Gazete
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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildi.

Ekleme: 27.04.2024 - 12:44 Güncelleme: 27.04.2024 - 12:44 / Editör: Ozge Selin
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Fırat Kalkanı bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildiMilli Savunma Bakanlığı, 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu sözlere yer verildi:

"Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok!

Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde tespit ettiği 3 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi."