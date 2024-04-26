Yasa dışı yollarla Türkiye'ye giren göçmenler yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelendikleri 4 otomobili Antakya-İskenderun kara yolunda durdurdu.Araçlardaki 22 Suriye uyruklunun yasa dışı yollarla yurda girdiğini tespit eden ekipler, A.T, M.A, A.A, M.A. ve F.H'yi de göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına aldı.Adliyeye sevk edilen 5 şüpheliden F.H. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Yabancı uyruklu 22 kişi, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.