İstiklal Caddesi bombalı saldırı davasında karar

İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya Ahlam Albashır'ın aralarında olduğu 5 tutuklu sanık katıldı. Bazı tutuklu sanıklar ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Taraf avukatları da duruşmaya katıldı.Sanıklara son sözleri soruldu. Ahlam Albashır, 'Kendimi savunmayacağım bana vereceğiniz cezayı kabul ediyorum. Bu olan patlama ve vefat edilenlerden dolayı cezayı kabul ediyorum. Bu insanların hiçbirinin alakası yok. Sayın Başkanla başbaşa konuşmak istiyorum' dedi. Diğer sanıklar son sözlerinde beraatlarını talep etti.Karar açıklayan mahkeme heyeti Ahlam Albashır'a 'Devletin bütünlüğü bozma' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis 'Kasten öldürme' suçundan 6 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan 99 kez 18 yıl hapis, 'Tehlikeli madde bulundurma' suçundan 12 yıl hapis ve 22 bin para cezası olmak üzere toplamda 7 kez ağırlaştırılmış müebbet ve bin 794 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi.