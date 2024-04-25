Konutta fiyat artışı enflasyonun altında

Para politikasındaki normalleşme ve sadeleşme hamleleri ile ekonomide dengeli büyüme hedefi doğrultusundaki adımlar, konut fiyatlarında 4.5 yıl sonra ilk kez artışı enflasyonun altına çekti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Şubat 2024 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi (KFE) verilerini açıkladı.Türkiye'deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek için hesaplanan KFE, 2024 Şubat'ta bir önceki aya göre yüzde 2.2 oranında artarak 1216 seviyesinde gerçekleşti.Türkiye'de konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yıla göre ise yüzde 58.31 artış kaydetti. Şubat ayında Türkiye'de yıllık enflasyon yüzde 67.07 olarak kaydedilmişti. Böylelikle konut fiyatlarında yıllık artış 2019 Aralık ayından bu yana ilk kez yıllık enflasyonun gerisinde kaldı.KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5.1 oranında azaldı. Şubat ayında konut fiyatlarında görülen yıllık artış Aralık 2021'den bu yana en düşük yıllık artış olarak kaydedildi. Konut fiyatlarında yıllık artış Eylül 2022'de yüzde 189.1 ile rekor seviyeye yükselmişti.Büyük illere bakıldığında yıllık artışın enflasyonun üzerinde olduğu tek il Ankara oldu. Ankara'da konut fiyatları Şubat'ta bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 72.9 arttı. Ankara'da metrekare başına ortalama fiyat da 24 bin 918 TL'ye çıktı. Ankara'yı yüzde 57.4'lük artışla İzmir takip etti. İzmir'de de ortalama birim fiyat 36 bin 65 TL olarak kaydedildi. İstanbul'da konut fiyatları ise Şubat'ta yıllık yüzde 45.6 arttı. İstanbul'da ortalama birim fiyat 45 bin 420 TL oldu. Türkiye genelinde ortalama fiyat ise Şubat ayında 31 bin 364 TL'ye yükseldi.Böylece 100 metrekarelik ortalama bir evin fiyatı Türkiye genelinde yaklaşık 3 milyon 136 bin TL, İstanbul'da 4 milyon 542 bin TL, Ankara'da 2 milyon 491 bin TL ve İzmir'de 3 milyon 665 bin TL oldu. Konut fiyatlarının en çok arttığı iller ise yıllık yüzde 87.7 artışla Ağrı, Ardahan, Kars Iğdır'ı içine alan bölge oldu. O bölgeyi yüzde 85.6 artışla Van, Bitlis, Hakkari, Muş bölgesi ve yüzde 85.1 artışla Erzurum, Bayburt ve Erzincan bölgeleri izledi.