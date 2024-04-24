Operasyonla ele geçirdiler… Değerleri 60 milyon lira…

Operasyonu İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Kaçakçılar ve paravan şirketler aracılığıyla turistik kolaylıklar kapsamında ülkemize getirilen ve sahte evrak ve sahte belgelerle trafiğe tescil edilerek satılan lüks araçlar tespit edildi. Ülkemize turistik kolaylıklarla getirildikten sonra yasal süreleri içerisinde ülkemizden çıkış yapmadıkları tespit edilen araçların Özel Tüketim Vergileri (ÖTV) ödenmeden sahte evrak ve sahte belgelerle satıldığı veya satışa sunulduğu saptandı. Ele geçirilen lüks araçların piyasa değerlerinin toplamda 60 milyon lira olduğu, lüks araçlardan bazılarının Almanya, İsveç ve Polonya'da çalıntı kaydı bulunduğu ve Interpol (Uluslararası Polis Teşkilatı) tarafından aranma kayıtlarının olduğu ifade edildi. Lüks araçlar İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi.İddialara ve İstanbul Kaçakçılık Polisleri'nin tespitlerine göre; bazı lüks araçların trafiğe tescil işlemlerinin sahte evraklar kullanılarak noterler üzerinden yaptırıldığı, araçlara yerli plakalar takıldığı ve araçların sonrasında sahte belgelerle 'Yeni Araç' statüsünde tescil edildiği belirlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında 20 kişi yakalanarak gözaltına alındı.