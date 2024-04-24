11 ilde Sibergöz-34 Operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 47 kişi yakalandı

Ülke çapında siber operasyonlar kesintisiz devam ediyor.Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:11 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-34” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandıSiber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz amansızca devam edecek- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa'da düzenlenen “SİBERGÖZ-34” operasyonlarında şüphelilerin;- Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan “Konteyner, Elektrikli Araba vb.” ilanı verdikleri,- İletişime geçtikleri vatandaşlardan “Ürün Bedeli” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.Operasyonlar sonucu:- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle