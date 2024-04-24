11 ilde Sibergöz-34 Operasyonu! Ali Yerlikaya açıkladı: 47 kişi yakalandı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarını işleyen şüphelilere düzenlenen operasyonda 47 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
Ülke çapında siber operasyonlar kesintisiz devam ediyor.
Ekipler, dolandırıcılık yapanlara geçit vermiyor.
Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleşti. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.
'47 şüpheli yakalandı'
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:
11 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık” ve “Suçtan Kaynaklanan Mal Varlığı Değerlerini Aklama” suçlarını işleyen şahıslara yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “SİBERGÖZ-34” operasyonlarında 47 şüpheli yakalandı
Siber Vatan'da sanal devriyelerimiz 7 gün 24 saat görevlerinin başında. Siber suçlar ve suçlularla mücadelemiz amansızca devam edecek
Tespit edilen suçlar
- Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; Kocaeli, Adana, İstanbul, Samsun, Gaziantep, Mersin, İzmir, Denizli, Düzce, Ordu ve Bursa'da düzenlenen “SİBERGÖZ-34” operasyonlarında şüphelilerin;
- Facebook Marketplace isimli e-ticaret platformundan “Konteyner, Elektrikli Araba vb.” ilanı verdikleri,
- İletişime geçtikleri vatandaşlardan “Ürün Bedeli” adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.
Operasyonlar sonucu:
- Çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Operasyonları gerçekleştiren Kahraman Polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle