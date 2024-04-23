FETÖ'cü kurmay pilotun eşi de itirafçı oldu: 10 kişilik özel grup! 'Adil Öksüz'ün evine götürüldüm'

FETÖ soruşturmaları kapsamında gözaltına alınan Hava Pilot Kurmay Albay Hasan K. (45) etkin pişmanlık yasasından faydalanarak itiraflarda bulunmuştu. Hasan K., emekli kurmay albay eşi Güler K.'nın da örgüt üyesi olduğunu itiraf etti.Gözaltına alınan Güler K. da etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istedi. 2016'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na Personel Plan Kısım Amiri olarak atandığını anlatan Güler K., kendisine Damla kod adı verildiğini söyledi.FETÖ ile 1997'de Ankara'da dershanede tanıştığını anlatan Güler K. 'Denemelerde yüksek puan alınca beni 10 kişilik bir gruba dahil edip 'Askeri okula gidip subay olabilirsin' dendi. Ben de sınavlara girip kazandım' diye konuştu.Güler K. 'Askeri okula başlamak için Ankara'dan otobüsle İstanbul'a gittim. Bana eşlik eden örgüt ablası arka koltuğuma oturdu ve bana 'Seninle çok görüşmeyelim, hatta bizim dershaneye gittiğini kimseye söyleme yoksa okula giremezsin' dedi.Kendisiyle ilgilenen örgüt ağabey ve ablaların isimlerini veren Güler K. 2001'de İzmir'de uçuş okuluna başladığını ve eşi Hasan K. ile orada tanışıp evlendikten sonra aynı hücre tarafından takip edilmeye başlandıklarını anlattı.Fetullah Gülen ile Altunizade'de görüştürüldüğünü, İzmir'de imam nikâhlarının yapılması için de örgüt ağabeyleri tarafından Adil Öksüz'ün evine götürüldüğünü anlatan Güler K. 'Ben örgütteki görüşmelere gittiğimde erkeklerin yüz ve gözlerine bakmak yasaktı. Onlara 'Ağabey' diye hitap etmem gerekiyordu' dedi.