Mansur Yavaş'ın tüm algıları patladı! 'İsraf' düzenini yıktık demişti 25 kat artış yaşandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde, araç kiralama giderlerinde dikkat çekici bir artış yaşandığı ortaya çıktı. Belediyenin internet sitesinde 2019'da yayınlanan bilgiye göre, kiralık araç sayısı bin 171 olarak belirtilmişti. Ancak Yavaş'ın başkanlığı döneminde yapılan denetimlerde bu rakamın 2 bin 851'e çıktığı tespit edildi.Sadece 2023 yılı araç kiralama gideri 117 Milyon 987 Bin TL'ye ulaştı. Böylece bir yıl içerisinde araç kiralama giderinde 25 kat artış yaşandığı, ABB'nin kendi denetim komisyonu ve faaliyet raporlarında yer aldı.2022 yılı araç kiralama gideri 4 Milyon 728 Bin TL iken 2023 yılı araç kiralama gideri 117 Milyon 987 Bin TL'ye çıktı. Yani araç kiralama giderinde bir yılda 25 kat artış görüldü. 2022 ve 2023 yılları arasında düz bir hesap yapıldığında araç kiralama giderlerinde bir yılda 113 Milyon TL'lik bir fark olduğu ortaya çıkıyor.31 Mart Mahalli İdare Seçimi sonrasında Nisan ayı meclis toplantısını gerçekleştiren Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, ABB'deki kiralık araç israfına ilişkin önemli rakamlar paylaştı.Mansur Yavaş'ın katıldığı bir televizyon programında, başkanlığı döneminde araç sayısını azaltarak 36 milyon TL tasarruf sağlandığını sözlerini de hatırlatan Yalçın, son verilere göre, kiralık araç sayısında 5 yıl içinde ciddi bir artış yaşandığını söyledi. Belediyenin kendi denetim ve faaliyet raporlarına göre kiralık araç sayısının 2 bin 362 olarak kaydedildiğini hatırlattı.AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın ABB'deki araç israfına yönelik şu ifadeleri kullandı:'Mansur Yavaş ABB'de ve katıldığı bütün programlarda toplantılarda israf düzenini yıktık ve tasarruf sağladık diye yüksek seste ve tonda her yerde bunu ifade etmiştir. 21.11.2019 tarihinde ABB internet sitesinde yayınlanan bilgiye göre; kiralık araç sayısı bin 171'dir. Mansur Yavaş katıldığı bir TV programında diyor ki 'araç sayısını 1953'ten 1252'ye indirdik bu vesileyle 36 milyon TL tasarruf sağladık benim için 36 milyon TL çok büyük para, 36 milyon TL ile Kalecik'i, Haymana'yı, Bala'yı Ayaş'ı, Nallıhan'ı abat edersiniz.' Diyordu. ABB'nin kendi faaliyet raporunda yazan sayılarla ve denetim komisyonu raporunu sizinle paylaşacağım taktir sizindir milletimizindir. Denetim komisyonundaki tespitlerimize göre ABB'de Aralık 2023 tarihi itibariyle 2 bin 453'tür. Yavaş'ın 5 yıl önceki açıklaması bin 250 idi. ABB'nin hazırlamış olduğu faaliyet raporunda kiralık araç sayısı 2 bin 362'dir yani 5 yılda Ankara'da kiralık araç sayısı iki kat artmıştır. Soruyorum o günkü Mansur Yavaş'ın yapmış olduğu açıklamalar doğru muydu? Ankara'da kiralık araç konusunda israf düzeni kurulmuştur.Ancak bugün geldiğimiz noktada, ABB bütçe uygulama sonuçları tablosuna göre ABB'nin kendi resmi verisidir bunlar; 2021 yılı araç kiralama gideri 4 Milyon 952 Bin TL'dir. 2022 yılı araç kiralama gideri 4 Milyon 728 Bin TL iken 2023 yılı araç kiralama gideri 117 Milyon 987 Bin TL'ye çıkmıştır. Yani araç kiralama giderinde bir yılda 25 kat artış yaşanmıştır. Bunun ne ile izah edeceksiniz bunu nasıl açıklayacaksınız. Bir yılda 113 Milyon TL kiralık araç giderinde artış yaşanmıştır. Şimdi soruyorum bu 113 Milyon lira ile Kalecik'i, Haymana'yı, Bala'yı Ayaş'ı, Nallıhan'ı abat edebilir miydiniz? Bu kadar israf düzeni kurulmuş iken siz Ankara'da tasarruf sağlayacaktınız da biz mi engel olduk.