Dokunana ceza yağıyor! 1 tanesinin cezası 387 bin TL...
Türkiye'nin 3'üncü büyük ovasına sahip Muş'ta 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleleri koparmanın cezası 387 bin TL oldu. Ceza nedeniyle ziyaretçiler laleleri ellemeye bile korkuyor.
Muş'ta baharla birlikte çiçek açan laleler, ovayı kırmızıya bürüdü. Koparana 387 bin 141 TL ceza kesileceği açıklanan lalelere ziyaretçiler, dokunmaya çekiniyor.
MUŞ LALELERİ DOYUMSUZ MANZARALAR OLUŞTURDU
Türkiye'nin 3'üncü büyük ovasına sahip Muş'ta açan kırmızı mızraksı yapıya sahip laleler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
'MUŞ 1071' İSMİYLE TESCİLLENMİŞTİ
Endemik bitki türleri arasında yer alan ve 'Muş 1071' ismiyle tescillenen laleler, canlılığını koruyabildiği 15 günlük sürede ziyaretçi akınına uğruyor.
Muş laleleriyle kaplı ovalar, karlı dağlarla birlikte güzel görüntüler oluşturdu. Ziyaretçiler de bu anları fotoğraflarını çekerek ölümsüzleştirmeye çalışıyor.
DOKUNANA CEZA YAĞIYOR
Özellikle nesli tehlike altında bulunan endemik ve nadir bir bitki türü olan Muş lalesinin soğanından koparılması ile ticarete konu edilmesi halinde ise 387 bin 141 TL idari para cezası uygulanacak.
Ceza nedeniyle ziyaretçiler laleleri ellemeye bile korkuyor.