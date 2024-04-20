Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsmail Haniye ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti. Görüşme öğleden sonra saat 14:30 sıralarında başladı, 17:00 sıralarında sona erdi.Haniye ve heyeti ile yapılan görüşmelerde, ateşkes için atılacak adımların yanı sıra Gazze’ye dönük insani yardımların artırılması ve daha etkin ve hızlı ulaştırılmasına ilişkin konular da ele alındı.