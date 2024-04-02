Van'da DEM Parti’den Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Abdullah Zeydan’ın seçilme hakkı geri alındı

DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, halkın ortaya koyduğu iradeye saygı duyulması gerektiğini söyledi. Doğan, 'Bu hukukun gereğidir, bu bir lütuf değildir. Alınan bu yanlış karardan derhal geri dönülsün' dedi.Parti MYK'sından yapılan yazılı açıklamada da, partinin Van'da büyükşehir dahil, 14 belediyenin tümünü kazandığı anımsatıldı.Açıklamada, “Van halkı iradesini net ve en güçlü şekilde sandığa yansıtmıştır. Bu güçlü irade, aynı zamanda kayyım rejimine verilen bir cevaptır' denildi.Ayrıca Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine, Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının iadesi kararının hiçe sayıldığı vurgulandı: