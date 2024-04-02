Türkiye 4 yıllık bir döneme girdi | Türkiye Yüzyılı'nda yatırımlar ve dev projeler hızlanacak! Türksat 6A, Süper Hızlı Tren...

Üst üste gerçekleşen seçimlerle Türkiye enerjisinin önemli bir kısmını siyasete ayırmak zorunda kalırken, şimdi ise Mahalli İdareler Seçimi'nin de tamamlanmasıyla birlikte artık yatırım ve projelerin daha çok konuşulacağı bir döneme girilmiş oldu.Vatandaşa vadettiği yatırımları bir bir yerine getiren Hükümet, İstanbul-Ankara arası Süper Hızlı Tren (SHT) Projesi'nin ihalesine bu yıl çıkacak. Seyahat hızı 350 kilometre, süresi ise 80 dakika olacak Ankara-İstanbul SHT'nin 2028 yılına yetiştirilmesi planlanıyor.Öte yandan 201 kilometre uzunluğundaki Bandırma-Bursa-Yenişehir-Osmaneli arasında hızlı tren hattı çalışmaları devam ederken, proje tamamlandığında, Ankara-Bursa ve Bursa-İstanbul arası 2 saat 15 dakika olacak.Ankara-İzmir mevcut demiryolu 824 kilometreden 624 kilometreye inerek seyahat süresi yaklaşık 3.5 saate düşecek.313 kilometre uzunluğundaki Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep hızlı tren hattı ile Adana-Gaziantep arasında seyahat süresi 2 saat 15 dakikaya inecek.229 kilometrelik Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı ile yolcu seyahat süresi 1.5 saate; yük taşıma süresi ise 2.5 saate düşecek. Ankara-Sivas hızlı demiryolu ile entegre olan Yerköy – Kayseri Hızlı Tren Hattı ile İstanbul-Kayseri arası ulaşım 5 Saat 15 dakika olacak. Ankara-Kayseri arasında ise ulaşım süresi 2 saate inecek.Konya-Karaman hızlı tren projesinin devamı olan 135 kilometrelik Karaman-Ulukışla hızlı tren projesinin yapımı hızla devam ederken, Karaman-Ulukışla seyahat süresi 1 saat 35 dakikaya düşecek.Türkiye'nin ilk milli haberleşme uydusu Türksat 6A, 8 Temmuz'da uzaya gönderilecek ve Türkiye böylece kendi uydusunu üretebilen 10 ülkeden biri olacak.Böylece Türksat'ın haberleşme uyduları ile 121 ülkede 4.5 milyarlık nüfusa erişim imkanı sağlanacak.Mersin Tarsus'da yapımı süren Çukurova Havalimanı'nın kısa sürede açılması hedeflenirken, Yozgat ile Bayburt-Gümüşhane havalimanları da 2025 yılı içerisinde hizmete alınacak.Böylece havalimanı sayısı 62'ye yükselecek. Trabzon Yeni Havalimanı proje çalışmaları da hızla devam ediyor.Başkan Erdoğan'ın, 'Yol Medeniyettir' şiarı çerçevesinde 2028 yılında bölünmüş yol ağı 31 bin 250 kilometreye, 2053 hedefi kapsamında ise 38 bin 60 kilometreye yükseltilecek.2028 yılına kadar 1006 kilometre yeni otoyol yatırımı gerçekleştirilecek. 308 kilometre yeni otoyolun yapılmasıyla Marmara Ringi bin 255 kilometre uzunluğa ulaşacak.2035 yılında her iki araçtan birinin elektrikli olması ve paylaşımlı seyahat oranının yüzde 14 olması beklenirken, Hasdal-İstanbul Havaalanı arasında Kooperatif Akıllı Ulaşım Sistemi ile araç-araç, araç-altyapı haberleşmesi gibi yenilikçi teknolojilerin uygulaması gerçekleştirilecek.Karayollarında inşası bitirilen 2 bin 282 kilometre fiber optik kablo uzunluğu 6 bin 631 kilometreye yükseltilecek.Enerjide tam bağımsız ülke olma hedefiyle karda ve denizde hidrokarbon aramacılığı artırılırken, bu yıl Trakya'da bir Doğalgaz Merkezi kurulacak.Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde ilk reaktörün inşaatında sona gelinirken, ilk reaktör bu yılsonunda sisteme test elektriği verecek. Ayrıca bu yıl Sinop ve Trakya'da da nükleer santral yapmak için çalışmalar hızlandırılacak.Karadeniz'de keşfedilen 710 milyar metreküplük doğalgazın ekonomiye kazandırılması hedefleri kapsamında yılsonuna doğru günlük 10 milyon metreküp doğalgaz üretim hedefine ulaşılacak.Gabar'da ise şuan günlük 37 bin varil petrol üretilirken, bu ay 9 yeni kuyu daha açılacak. Böylece ilk etapta üretimin günlük 50 bin varile, yıl sonunda da 100 bin varile çıkarılması amaçlanıyor.Deprem bölgesinde yapımı süren ve ihale aşamasındaki konut sayısı 350 bine ulaşırken, bunların 200 bini bu yıl sonuna kadar hak sahiplerine teslim edilecek.Yapımı süren ve ihale aşamasındaki konutların illere göre dağılımı ise şöyle:'Adana 8 bin 138, Adıyaman 37 bin 813, Diyarbakır 8 bin 660, Elazığ 7 bin, Gaziantep 28 bin 116, Hatay 101 bin 335, Kahramanmaraş 46 bin 743, Kilis 2 bin 582, Malatya 48 bin 837, Osmaniye 8 bin 410 ve Şanlıurfa 9 bin 432.'