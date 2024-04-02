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Muğla, Marmaris, Bodrum deprem son dakika! 2 Nisan az önce deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Son dakika haberine göre, Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem hakkında detayları paylaştı. İşte merak edilenler...

Ekleme: 2.04.2024 - 16:43 Güncelleme: 2.04.2024 - 16:46 / Editör: Ozge Selin
Muğla, Marmaris, Bodrum deprem son dakika! 2 Nisan az önce deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesine 31.54 kilometre uzaklıkta, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16:33'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.

 Büyüklük: 4.1
 Derinlik: 7 km
 Tarih: 02.04.2024
 Saat: 16:33:41
 Merkez Üssü: Ege Denizi - [31.54 km] Datça (Muğla)