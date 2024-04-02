Muğla, Marmaris, Bodrum deprem son dakika! 2 Nisan az önce deprem mi oldu? KANDİLLİ AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ!

Son dakika haberine göre, Muğla'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD deprem hakkında detayları paylaştı. İşte merak edilenler...

AFAD'ın verilerine göre, Muğla'nın Datça ilçesine 31.54 kilometre uzaklıkta, Ege Denizi'nde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 16:33'te gerçekleşen depremin derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi.Büyüklük: 4.1Derinlik: 7 kmTarih: 02.04.2024Saat: 16:33:41Merkez Üssü: Ege Denizi - [31.54 km] Datça (Muğla)