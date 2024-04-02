Kaçakçılık operasyonunda 6 kişi tutuklandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerince yapılan operasyonlarda, 6 kişi tutuklandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Diyarbakır'da son bir ay içerisinde 67 operasyon gerçekleştirildi. Söz konusu operasyonlarda, 84 şüpheliye işlem yapıldı. Mahkemeye sevk edilen 6 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.Yapılan operasyonlarda, 10 adet tabanca,n3 adet av tüfeği, 21 adet şarjör, 394 adet fişek, 40 adet silah malzemesi, 2 bin 780 paket sigara, 148 kg nargile tütünü, 26 adet kaçak cep telefonu, 408 adet kaçak cep telefonu aksesuarları, 38 adet kaçak ev eşyaları, 231 adet tarihi eser-sikke ele geçirildi. Operasyonda, 42 adet elektronik cihaz, 208 adet muhtelif cihaz parçaları, 2 adet bankamatik kartı, 1 adet bilgisayar, 4 adet çek-senet ve 23 adet belge-evrak da ele geçirildi.