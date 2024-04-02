Beşiktaş'ta yangın! Çok sayıda ölü ve yaralı var! Ölenlerin kimliği belli mi?

Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan binada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede önlem aldı.Binanın kulüp olarak kullanılan eksi 1 ve eksi 2. katındaki yangına itfaiye ekipleri 31 araç ve 86 personelle müdahale etti.Saat 12.47'de Gayrettepe Mahallesi Gündoğdu Sokak'ta bulunan 16 katlı binanın eksi 1 ve eksi 2. katında faaliyet gösteren eğlence merkezinde yangın çıktığı belirtildi.İstanbul Valisi Davut Gül, yangından 23 kişinin etkilendiğini ölenlerin ise kimliğinin belli olmadığını duyurdu.Vali Gül'ün açıklamaları şu şekilde:Yangının çıkış sebebi belli değil. Tadilat dolayısıyla çalışanlar hayatını kaybetti. Ölenlerin kimliği belli değil. Olaydan etkilenen 23 kişi var.İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.Yerlikaya, yangınla ilgili 2 mülkiye müfettişinin görevlendirildiğini bildirdi. Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:'İstanbul Beşiktaş Gayrettepe'de meydana gelen yangınla ilgili olarak idari soruşturma başlatılmış, 2 Mülkiye Müfettişimiz görevlendirilmiştir.Müfettişlerimiz olay yerine hareket etmiştir.Konuyla ilgili gelişmeleri kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz'Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bir eğlence merkezinde çıkan yangınla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'yı telefonla arayarak bilgi aldı.Alınan bilgiye göre, Erdoğan, Gayrettepe'de 15 kişinin hayatını kaybettiği, 7'si ağır 8 kişinin yaralandığı yangın sonrası Bakan Yerlikaya ile telefonda görüştü.Başkan Erdoğan, olayla ilgili Bakan Yerlikaya'dan bilgi aldı.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç olayla ilgili 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiğini duyurdu.Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada 'İstanbul'un Beşiktaş İlçesi Gayrettepe Mahallesindeki bir işletmede çıkan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Çıkan yangınla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatılmış olup, 3 Cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Olay yeri incelemesi ve delil toplama çalışmaları devam etmekte, iş güvenliği ve yangın konusunda uzman 3 kişilik bilirkişi ekibi de yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmalarını sürdürmektedir. Olayla ilgili işyeri yetkilisi 3 kişi ile birlikte mesul müdür ve tadilattan sorumlu 1 kişi olmak üzere toplam 5 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiştir. Soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle sürdürülmektedir.' ifadeleri yer aldı.