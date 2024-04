AK Parti'de seçim sonrası olağanüstü MYK toplanıyor: 'Gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız'

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) 2 Nisan'da toplanacak.AK Parti'de kritik MYK yarın!MYK toplantısı, Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında, yarın gerçekleştirilecek. Toplantıda, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları değerlendirilecek.Kritik toplantıda seçim sonuçları analiz edilecek, oy kayıplarının sebepleri masaya yatırılacak. En çok ve en az oy alınan yerler tespit edilecek, oy kayıplarının nedenleri araştırılacak. Seçmenin mesajları değerlendirilecek. AK Parti, 31 Mart sonrası yeni yol haritasını belirleyecek.MYK toplantısında seçim işleri ve yerel yönetimler başkanlıklarının kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor. Kazanılan ve kaybedilen belediyeler, oy değişimleri detaylarıyla incelenecek. Yerel yönetimler başkanlığı ise adaylar ve sonuçlara dair değerlendirmelerde bulunacak. Bu kapsamda atılabilecek adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.Başkan Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde 31 Mart seçimleri sonrası yaptığı balkon konuşmasında, siyasi hayatları boyunca milletle yol yürüdüklerini, milletin çizdiği istikametten ayrılmamış bir kadro olduklarını söylemişti.Bugüne kadar hep sağduyunun, sabrın ve vakarın yanında olduklarını dile getiren Başkan Erdoğan, her zaman demokrasinin, milli iradenin, sandığın tarafında yer aldıklarını ifade etti.Bugün de aynı sorumluluk duygusuyla hareket ettiklerini vurgulayan Başkan Erdoğan, 'Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz.' dedi.'Şimdiye kadar milletimizin takdirini baş tacı etmekten, tebrik etmekten, kabul etmekten, milletin iradesine boyun eğmekten geri durmadık. Bugün de milletimiz tarafından seçilen büyükşehir belediye başkanlarını, il, ilçe, belde belediye başkanlarını, belediye meclis üyelerini, il genel meclisi üyelerini, muhtarları ve azaları ayrı ayrı kutluyorum. Görev sürelerince atalete kapılmadan, temsil ettikleri şehrin ve sakinlerinin taleplerini yerine getirmeye gayret edeceklerine bütün kalbimle inanıyorum. Biz de hükümet olarak, şimdiye kadar olduğu gibi, milletimizin oyuyla seçilmiş tüm yerel yöneticileri, şehirlerinin hayrına yapacakları işlerde desteklemeye devam edeceğiz.Sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız.''Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor.' ifadesini kullanan Başkan Erdoğan, 'Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini ayrıca masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız.' diye konuştu.Başkan Erdoğan'dan AK Parti Genel Merkezi'nde önemli açıklamalar'Kaderin üstünde bir kader vardır' diyen Başkan Erdoğan, milletin teveccühüne mazhar oldukları yerlerde ise bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacaklarını söyledi.'Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan, bugüne kadar olduğu gibi, yine uzak duracağız. Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak, gerekli adımları mutlaka atacağız. Bunun için önümüzde yaklaşık 4-5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yanlışlarımızı düzelteceğiz. Eksiklerimizi muhakkak tamamlayacağız. Doğrularımızın sayısını artıracağız. Bir sonraki seçimlere kadar olan dönemi, her açıdan kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebe zeminine dönüştüreceğiz.'