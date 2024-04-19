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Beyaz Gazete
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DEM'den büyük skandal! Bayrağımızı kaldırdılar

Yerel seçimlerde Diyarbakır'ı kazanan DEM Parti, büyükşehir belediyesi meclis salonunda skandal bir karara imza attı.

DEM'den büyük skandal! Bayrağımızı kaldırdılar
Ekleme: 19.04.2024 - 14:08 Güncelleme: 19.04.2024 - 14:09 / Editör: Ozge Selin
DEM'den büyük skandal! Bayrağımızı kaldırdılar
Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı.

Yapılan yerel seçimleri Diyarbakır'da DEM Parti kazandı. DEM Parti, Diyarbakır'da seçimleri kazanmasının ardından tepki çekecek kararlara imza attı.

Türk bayrağını kaldırdılar

Diyarbakır'da seçimleri kazanan DEM Parti, meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırdı. Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edidi.

Nisan ayında çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.

DEM'den büyük skandal! Bayrağımızı kaldırdılar