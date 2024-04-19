DEM'den büyük skandal! Bayrağımızı kaldırdılar

Türkiye yerel seçimleri geride bıraktı.Yapılan yerel seçimleri Diyarbakır'da DEM Parti kazandı. DEM Parti, Diyarbakır'da seçimleri kazanmasının ardından tepki çekecek kararlara imza attı.Diyarbakır'da seçimleri kazanan DEM Parti, meclis salonunda bulunan Türk bayrağını kaldırdı. Salonun aralık ayında çekilen karelerinde Türk bayrağının olduğu görülürken, nisan ayında çekilen karelerde ise kaldırıldığı fark edidi.Nisan ayında çekilen karede sadece belediyeye ait bayrağın olduğu görüldü.