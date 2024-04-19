Bakan Fidan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye- Hollanda ikili ilişkilerinin geliştirilmesi için düzenlenen Wittenburg Konferansı kapsamında, Hollanda’nın Lahey şehrinde Başbakan Mark Rutte ile görüştü.

Türkiye- Hollanda arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi için 2008'de yapılmaya başlanan Wittenburg Konferansı'nın 10'uncusu 16 Nisan'da gerçekleşti. Dışişleri Bakanı Fidan konferans kapsamında geldiği Hollanda'nın Lahey kentinde Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile bir araya geldi.