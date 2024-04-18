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Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 3 milyar 745 milyon milyon dolar arttı.

Ekleme: 18.04.2024 - 16:45 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:45 / Editör: Ozge Selin
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri arttı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Nisan ile biten haftada 3 milyar 745 milyon dolar artarak 126 milyar 871 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 445 milyon dolar artarak 68 milyar 748 milyon dolardan 70 milyar 193 milyon dolara yükseldi.

Altın rezervleri ise 5 Nisan haftasında 2 milyar 300 milyon dolar artarak 54 milyar 378 milyon dolardan 56 milyar 678 milyon dolara yükseldi.