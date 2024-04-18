Dünya bu iddiayı konuşuyor! Joe Biden'dan çarpıcı açıklama: Amcamı yediler!

ABD Başkanı Joe Biden, amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı'nda Papua Yeni Gine üzerinde uçağı düştükten sonra yamyamlar tarafından yenmiş olabileceğini öne sürdü. Biden, amcası Ambrose J. Finnegan'ın uçağının 1940'larda düştüğü bölgede o zamanlar çok sayıda yamyam olduğunu ve amcasının kalıntılarının hiçbir zaman bulunamadığını söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, Scranton'da amcasının adını taşıyan savaş anıtını ziyaret ettikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.Biden, amcası Ambrose Finnegan'ın İkinci Dünya Savaşı sırasında uçağının düşmesinin ardından Yeni Gine'de yamyamlar tarafından yenildiğini ima etti.Uçağın Yeni Gine üzerinde vurulduğunu belirten Biden, "Uçağın bazı parçaların bulundu ama (amcamın) cesedini bulamadılar. Çünkü eskiden Yeni Gine'nin o bölgesinde çok fazla yamyam vardı" ifadelerini kullandı.Ancak Daily Maily'de yer alan habere göre Biden'ın açıklaması, uçağın söylediği gibi "düşürülmediğini" gösteren Pentagon kayıtlarıyla tutarsızdı.ABD Savunma Bakanlığı Pentagon'a göre bu, 14 Mayıs 1944'te Papua Yeni Gine açıklarında motor arızası yaşayan ve okyanusa düşen bir kurye uçuşuydu. Amcası pilot değil yolcuydu.