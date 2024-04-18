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Diyarbakır'da akılalmaz kaza! Kınaya giden ailenin aracı dereye uçtu

Diyarbakır Sur'da kınaya giden ailenin aracı tekeri patlaması sonucu dereye uçtu. Kazada 2’si ağır, 4’ü çocuk 10 kişi yaralandı.

Ekleme: 18.04.2024 - 16:18 Güncelleme: 18.04.2024 - 16:23 / Editör: Ozge Selin
Diyarbakır'da akılalmaz kaza! Kınaya giden ailenin aracı dereye uçtuEdinilen bilgilere göre, A.Z (37) idaresindeki hafif ticari araç, Küçükakören Mahallesi kuru çay mevkisinde tekerinin patlaması sonucu dereye uçtu. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi edildi. Kazada sürücüyle birlikte S.A. (37), S.K. (60), E.C. (55), S.C. (21), N.Z. (3), A.Z. (14) ve ismi öğrenilmeyen 3 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da akılalmaz kaza! Kınaya giden ailenin aracı dereye uçtu

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Diyarbakır'da akılalmaz kaza! Kınaya giden ailenin aracı dereye uçtu