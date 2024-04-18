Bursa’da dehşet anları! Freni boşalan kamyon eve girdi…
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde freni boşalan kamyon elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmazken, evde hasar meydana geldi. İşte detaylar…
Bursa'daki kaza, dün saat 20.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Ortabağlar Mahallesi Huzur Caddesi üzerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, 16 ARJ 236 plakalı kamyon sürücüsü rampa aşağıya inerken frene bastığında aracı durduramadığını fark etti.
ÖNCE ELEKTRİK DİREĞİNE ARDINDAN EVE ÇARPTI
Sürücü önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI YOK, EVDE HASAR MEYDANA GELDİ
Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi. Freni patlayan kamyon vinç ile girdiği evden çıkarıldı.
Edinilen bilgiye göre, 16 ARJ 236 plakalı kamyon sürücüsü rampa aşağıya inerken frene bastığında aracı durduramadığını fark etti.
ÖNCE ELEKTRİK DİREĞİNE ARDINDAN EVE ÇARPTI
Sürücü önce cadde üzerinde bulunan elektrik direğine ardından da eve çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI YOK, EVDE HASAR MEYDANA GELDİ
Kazada yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi. Freni patlayan kamyon vinç ile girdiği evden çıkarıldı.