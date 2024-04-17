Türkiye'ye 240 milyon dolarlık doğrudan yatırım!

Türkiye'ye uluslararası doğrudan yatırım (UDY) girişi şubatta 240 milyon dolar oldu.Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED), Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ödemeler Dengesi istatistiklerinin açıklanmasının ardından Rakamlarla Uluslararası Doğrudan Yatırımlar Bülteni'ni yayımladı. Buna göre, şubatta yatırım sermayesi girişleriyle 217 milyon dolar, yabancı uyruklulara gayrimenkul satışı yoluyla 152 milyon dolar değerinde UDY girişi kaydedildi. Yatırım tasfiyelerinin 15 milyon dolar, borçlanma araçlarının 114 milyon dolar değerinde aşağı yönde etkilemesiyle, toplam UDY girişi 240 milyon dolar olarak hesaplandı.Şubat ayı içerisinde gerçekleşen 217 milyon dolar değerindeki yatırım sermayesi girişlerinde, "mobilya imalatı ve başka yerde sınıflandırılmamış diğer imalat sanayisi", 44 milyon dolarla yüzde 20,3'lük pay aldı. Toptan ve perakende ticaretin payı ise yüzde 19,8 oldu.Şubatta Türkiye'nin çektiği UDY'de en yüksek payı yüzde 18 İrlanda alırken, onu yüzde 15 ile Almanya, yüzde 13 ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), yüzde 10 ile İtalya ve yüzde 8 ile İsveç takip etti. UDY'de, 2002-2023 döneminde yüzde 59'luk paya sahip Avrupa Birliği (AB-27) ülkelerinin şubat payı ise yüzde 61 olarak gerçekleşti.Öte yandan, UDY girişi, 2024 yılının ilk iki ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 29 düştü. 2002 yılından itibaren Türkiye'ye gerçekleşen UDY girişlerinin toplam değeri ise 264 milyar doları aştı.