Teleferik faciası sonrası uzmanlar CHP'nin ihmaline dikkat çekti: 'Noksanlık olmasaydı bu olay yaşanmayacaktı'' | Lunaparklar da denetlensin

Türkiye, 12 Nisan günü Antalya'da meydana gelen, 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 7 kişinin yaralandığı teleferik kazası ile sarsıldı. İhmaller zinciri sonucunda oluşan kaza sonrası uzmanlar açıklamalarda bulundu. Bakım işlemlerinin doğru yapılıp yapılmadığını anlamak için bölgeyi inceleyen uzmanlardan Prof. Dr. İbrahim Atmaca, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede lunaparkların da mercek altına alınması gerektiğini söyleyerek ''Türkiye'nin birçok yerinde buna benzer sistemler çalışmaya devam ediyor. Bu tesislerin tamamına ait kontroller zaman kaybedilmeden tekrar gözden geçirilmeli' dedi.Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde sistemin durması nedeniyle 24 kabinin havada asılı kalmasıyla 1 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı teleferik kaza sonrası 13 gözaltı kararı verilmişti. TMMOB Makine Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Atmaca, ortak basın toplantısı düzenleyerek kazaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı toplantıda mekanik, elektriksel ve inşaat yoğunluğu yüksek olan tesislerin denetim süreciyle ilgili dikkat çekici açıklamalar yapan Atmaca, 174 kişinin 23 saat mahsur kaldığı teleferik kazasıyla ilgili soruşturmanın 'genişletilmesi' gerektiğini vurguladı.Ön raporda tahribatsız muayene yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir bilginin yer almadığına dikkati çeken Atmaca, 'Tahribatsız muayenelerin yapılıp yapılmadığı bizim için çok önemli. Ön raporda bunu görmedik. Teleferik belli bir devirde döndüğünde sayaç işlemeye başlar. Eğer devir tamamlamadıysa 5-10 yıl gibi periyodlarla bu muayene yapılır. Bu muayeneyi gözle değil özel cihazlarla yaparsınız. Manyetik veya ultrasonografik denetim diyebiliriz.'' dedi.Prof. Dr. Atmaca, Türkiye'nin pek çok yerinde kazanın meydana geldiği sistemin aynısının bulunduğuna dikkat çekerek, bu tesislerin bakım ve kontrollerinin derhal gözden geçirilmesi gerektiğinin de altını çizdi.''Türkiye'nin birçok yerinde buna benzer sistemler çalışmaya devam ediyor. Lunaparklar, tema parkların faaliyeti özellikle yaz aylarında artıyor. Bu tesislerin tamamına ait bakım ve kontrolleri tesis işletmecileri tarafından zaman kaybetmeden tekrar gözden geçirilmeli. İlk olarak bu tür sistemlerin bakımı konusundaki mevzuat zaman kaybetmeden yeniden düzenlenmeli. Denetim kamusal alanda kalmalı.'Teleferik kazasında bilirkişi ön raporuna göre de kazanın kontrol mekanizmasındaki eksikliklerden kaynaklı olduğu yönünde görüşün yer aldığını belirten uzman isim, bakım ve periyodik kontrolleri kurallara uygun şekilde yapılan bir teleferikte kaza yaşanma olasılığının yok denecek kadar düşük olduğunu vurgulamıştı.'Hiçbir kabinin yerinden çıkmadığını, çelik halatlar üzerinde olduğunu görüyoruz. Parçalanan kabinin de 5. sıradaki direğin devrilerek çarpması sonucu altının koptuğunu görmekteyiz. Olay sırasında bir yanık kokusundan bahsediliyor. Bu da metalin metale sürtünme olasılığını gösteriyor. Bir sıkışma olmuşsa tabii ki halat gerilmiştir. Kesinlikle kesici tertibat kesmiştir. Ama o anda direğe binen yüksek ağır yük cıvataların kesilmesine ve tamamen kopmasına neden olabilir. Peki bu cıvatalar kopmalı mıydı? Bu cıvataların tahribatsız muayeneleri, zamanında ve doğru bir şekilde yapıldı mı? Eğer bakımda herhangi bir noksanlık olmasaydı, kesinlikle bu olay yaşanmayacaktı. Ortada bir kaza var, demek ki gözden kaçan bir şeyler var.'Atmaca, kendi gözlemleriyle bilirkişi ön raporundaki tespitlerin uyuştuğunu sözlerine ekledi.Öte yandan Antalya'da 1 kişinin ölümü 17 kişinin yaralanmasına neden olan teleferik kazasının altından CHP'nin ihmal ve sorumsuzluğu çıktı. kazaya ilişkin, dönemin ANET Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz tutuklandı.Yürütülen soruşturma kapsamında toplanan ve tedavinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden dönemsel ANET Genel Müdürü ve son seçimlerde CHP'den Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz ile mevcut ANET Genel Müdürü Vekili Ahmet Buğra Samsunlu, mekanik mühendisi Okan Erol, Megatower bakım şirketi sahibi Serdar Tezcan, bakım şirketi bakım ve otomasyon amiri Serkan Yellice 'taksirle ölüm ve yaralanmaya neden olma' suçundan tutuklandı. Diğer 9 şüpheliden 8'i için adli kontrol kararı verildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.Kaza sonrası tamamlanan bilirkişi raporunda, teleferik direklerinin bağlantı noktalarında yer alan bağlantı elemanlarının yetersiz olduğu ve korozyona uğradığı belirlendi. Makara sisteminin hasarlı olması da direk bağlantı noktasından kırılmaya ve kazaya neden oldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, teleferik işletmecisinin acil eylem ve tahliye planının mevcut olmadığının da tespit edildiğini söyledi.Öte yandan teknik ekibin, 156 kalem parçanın değişmesini teklif ettiği ancak CHP Antalya Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan ANET A.Ş'nin sadece 19 parçayı değiştirmek ile yetindiği öğrenildi.CHP'li Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmedi olayda kusurunu olmadığını söyledi.'Yaralılara acil şifalar diliyorum. Hali hazırda Kepez belediye başkanlığı yapmaktayım. Yaklaşık 6,5 yıl teleferikle ilgili hiçbir sıkıntı yaşamadık. Aynı zamanda yönetim kurulu üyeleri olarak teleferik konusunda herhangi bir sıkıntı olmaması için sürekli çalıştık. Kazadan önce yapılan ağır bakım ve yıllık bakımlarla ilgili hiçbir bilgim bulunmamaktadır.Teleferik benden önceki genel müdür döneminde faaliyete alınmıştı. Benim herhangi bir sorumluluğum var ise benim haricimde sorumluluğa gidecek 4 kişi daha bulunmaktadır. Tek sorumlu benmişim gibi gösterildi. Ben bilgi alınacak diye adliyeye gelmiştim.Böyle bir taleple karşılaşacağımı düşünmüyordum. Ön bilirkişi raporunda civatalarla ilgili hususlar yazmaktadır. Ayrıca bilirkişi raporunun da hatalı olduğunu söylemek isterim. Söz konusu teleferikle ilgili bakımlar ve civatalar, direklerin bakımı ve buna benzer tadilat onarımın yapıldığına dair bilgi ve belgeleri avukatım birazdan sunacaktır. Benim istifa dilekçem, evrak numaram, hepsi dosyada kayıtlıdır.Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından ANET A.Ş. de eksilen bir kişilik kontenjan geç bildirildiği için ticaret sicilden tasdiklenmesi de 2024 yılının Şubat ayını bulmaktadır.Benim görev yaptığım süre zarfında rutin bakımlar ile ağır bakımların eksiksiz yapıldığı, ANET A.Ş. Yönetim Kuruluna Mega Tower isimli şirket tarafından sunulmaktadır. Raporlar düzenli olarak çift heyet tarafından kontrol edilmektedir, suçsuzum.' dedi.