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Beyaz Gazete
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İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı

İstanbul’da düzenlenen operasyonda DEAŞ terör örgütüyle bağlantısı olduğu tespit edilen 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 17.04.2024 - 09:31 Güncelleme: 17.04.2024 - 09:31 / Editör: Ozge Selin
İstanbul’da DEAŞ operasyonu: 10 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 14 şüphelinin Suriye/Haseke - Daşişa'da bulunan DEAŞ Silahlı Terör Örgütü karargahında isim bilgileri elde edilen, örgüt ile bağlantılı olduğu değerlendirildi.

10 GÖZALTI

Şüphelilere operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.