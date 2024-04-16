Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

MSB'den yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.