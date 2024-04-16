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Beyaz Gazete
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Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı

MSB: Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi.

Ekleme: 16.04.2024 - 15:25 Güncelleme: 16.04.2024 - 15:26 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 terörist yakalandı
MSB'den yapılan açıklamada "Terörle mücadelemiz, hudutlarımızda da sürüyor. Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan birinin PKK birinin de DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.