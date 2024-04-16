Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, Türkiye'ye gelecek

Türkiye'nin Gazze diplomasisi sürüyor.Gazze'de barışın sağlanması için çalışan Türkiye, hafta sonu önemli bir görüşmeye imza atacak. Diplomatik kaynaklar, Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri'nin Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştireceğini duyurdu.Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şükri, hafta sonu Ankara'da olacak. Şükri ve Bakan Fidan arasında gerçekleştirilecek olan görüşmede gündem Gazze olacak.Gazze'de kalıcı ateşkese dair detayların görüşüleceği ziyaretten önce Bakan Fidan Katar'a gidecek.Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Fidan, yarın Katar'da mevkidaşı Al Sani ile bir araya gelecek. Görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra Filistin'deki durum ve bölgesel gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacak.Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Fidan, ziyaret kapsamında Hamas yetkilileriyle de görüşecek, yapılan görüşmeler çerçevesinde devam eden müzakereler de gündem maddeleri arasında yer alacak.