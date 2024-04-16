Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Trakya ile güneydoğu kesimlerin parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi devam etmektedir.Hava sıcaklığının kuzey ve iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın, Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın batı kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.EDİRNE °C, 30°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluİSTANBUL °C, 25°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 28°CAz bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutluKOCAELİ °C, 31°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.AFYONKARAHİSAR °C, 27°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluDENİZLİ °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluİZMİR °C, 28°CAz bulutlu açık, zamanla parçalı ve çok bulutluMANİSA °C, 31°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 31°CAz bulutlu ve açıkANTALYA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkHATAY °C, 29°CAz bulutlu ve açıkMERSİN °C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.ANKARA °C, 27°CAz bulutlu ve açıkÇANKIRI °C, 29°CAz bulutlu ve açıkESKİŞEHİR °C, 30°CAz bulutlu ve açıkKONYA °C, 26°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.BOLU °C, 28°CAz bulutlu ve açıkDÜZCE °C, 33°CAz bulutlu ve açıkSİNOP °C, 22°CAz bulutlu ve açıkZONGULDAK °C, 27°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.AMASYA °C, 29°CAz bulutlu ve açıkSAMSUN °C, 28°CAz bulutlu ve açıkTOKAT °C, 29°CAz bulutlu ve açıkTRABZON °C, 20°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.ERZURUM °C, 20°CAz bulutluKARS °C, 20°CParçalı ve az bulutluMALATYA °C, 24°CAz bulutluVAN °C, 15°CParçalı ve az bulutluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 26°CAz bulutlu ve açıkGAZİANTEP °C, 27°CAz bulutlu ve açıkSİİRT °C, 26°CAz bulutlu ve açıkŞANLIURFA °C, 29°CAz bulutlu ve açık