İzmir'de FETÖ operasyonu: 36 gözaltı

FETÖ ile bağlantılı oldukları tespit edilen 27 kişi ve haklarında yakalama kararı bulunan 18 kişiye yönelik İzmir'de düzenlenen operasyonda, toplamda 36 kişi gözaltına alındı.Yapılan aramalar sonucunda 6 milyon lira değerinde döviz ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir'de yapılan eş zamanlı operasyonda zanlılardan 5'i gözaltına alındı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.Ayrıntılar geliyor..