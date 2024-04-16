  • USD: 32,33 - 32,39
  • EURO: 34,45 - 34,51
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Konya merkezli 5 ilde FETÖ’nün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.

Ekleme: 16.04.2024 - 10:17 Güncelleme: 16.04.2024 - 10:21 / Editör: Ozge Selin
FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltıKonya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir de yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.