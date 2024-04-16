FETÖ’nün mahrem yapılanmasına operasyon: 5 gözaltı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanmasında görev aldığı tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Konya merkezli Aksaray, Kahramanmaraş, Hatay ve İzmir de yapılan eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.