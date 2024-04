Bahçeli'den yerel seçim açıklaması: Türkiye'de iktidar tektir o da cumhurbaşkanlığı kabinesidir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:Toplantımızı takip eden aziz vatandaşlarımıza en kalbi selamlarımı iletiyorum. Tüm iyi niyetimle ülkemizin ve partimizin bahtının açık olmasını diliyorum.İnsanından kopan siyasetçinin kaderi suya nakışlar çizmek sonunda ise dibe çakılmaktır. Siyasetin ekseni akıl, enerjisi ahlak, edası da hürmet ve muhabbettir. Bizim siyasetten anladığımız elbet de bunlardır.YEREL SEÇİM DEĞERLENDİRMESİHiç kuşkusunuz egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Millet ne diyorsa, ne istiyorsa, nasıl karar veriyorsa saygımız ve sadakatimiz tamdır ve tartışmasızdır. Bizim demokrasiye bağlılığımız sözde değil özdedir.MHP, Türkiye ve Türk milletine varlığını adamıştır. Siyasetçinin değil seçmenin mutluluğunu her zaman gaye edinmiştir. Hem partimiz hem ülkemiz adına 2 mühim demokratik etap geçirmiş, Türk ve Türkiye Yüzyılı hedeflerimize ulaşma mücadelemiz kamçılanmıştır.Biz görevimizin farkındayız. Yapacaklarımızın şuurundayız. Vizyonu yetmeyenlerin umutsuzluk çarkına kapılması bundan sonra da muhtemeldir. Türkiyemizi hak ettiği gelişmişlik statüsüne mutlaka çıkarmalıyız.Bizim milliyetçiliğimiz çağın birikimi olan gelişmeleri birlikte yaşatmayı, beraberce değerlendirmeyi esas almaktadır.Son Türk milleti hükmünü vermiştir. yerel yöneticiler seçilmiştir. MHP'nin 31 Mart seçimleri 3 madde halinde şunlardır.YEREL İKTİDAR OLDUK' DİYENLER HAYAL ALEMİNDE1) 14-28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği seçimlerinden yaklaşık 10 ay sonra milletimiz sandık başına gitmiştir. Seçimsiz geçecek 4 yılın önü açılmıştır. Milletin demokratik kararına saygılıyız. Yerel ve genel seçimleri karıştırmak yanlıştır. Yerel seçimlerde özne ve öncelik adaylar olduğu halde genel seçimlerde partilerdir. 31 Mart yerel seçimlerinden sonra rota değiştiren,i hedeflerinden sapan bir Türkiye yoktur. Olması da mevzu konusu değiştir. 'Yerel iktidar olduk' diyenler hayal aleminde. Şımarıklığın alemi yoktur. Çünkü bugün şımaranların yarın milletten şamarı yemeleri mukadderdir.2) Katılım oranları düşüktür. 31 Mart'ta yaklaşık 13 milyon 300 bin vatandaşın sandığa gitmediği anlaşılmaktadır. Milli irade sandığa yansımamıştır. CHP Genel Başkanı'nın yüzde 25'lik cam tavanı çatlatma masalını anlatmasının dayanağı da budur. Kaldı ki tavanı çatlak olanın temeli çürüktür.3) 31 Mart seçimlerine tesir eden olgulardan biri de ekonomik sıkıntılar ve emeklilerimizin yaşadığı sorunlar. Parti olarak milletimizin mesajını aldık. MHP ve Cumhur İttifakı'nın çok güçlü bir şekilde millete hizmet yolculuğunu sürdüreceğinden herkesin emin olması başlıca arzumuzdur.YENİ BİR DÜNYA SAVAŞI CİNAYETTİRKiev ile Moskova, İstanbul'da el sıkışmalı, üçüncü dünya savaşı senaryosunu tedavüle sokan, nükleer savaştan bahseden zalimlerin tezgahı boşa çıkartılmalıdır. Yeni bir dünya savaşı cinayettir, Allah muhafaza beşeriyetin sonunu hazırlayacaktır.Rusya ile NATO'yu çatıştırma, Fransa'nın Ukrayna'ya asker yollama ihtimalleri ateşe benzin dökmektir. Barış herkesin yararına, her ülke ve millet için hayat memat konusudur. İsrail ile İran arasındaki yoğunlaşan gerilimin, karşılıklı çatışma ve silaha sarılma tercihinin son bulması, Ortadoğu'ya barış, sağduyu ve sükûnetin hakim olması dileğimizdir.Bölgesel bir savaşın patlak vermesi zincirleme felaketleri tetikleyecektir. Buna hiç kimsenin, hiçbir devletin hakkı yoktur. İsrail'in 1 Nisan'da İran'ın Şam diplomatik misyonunu hedef alması, İran'ın da 13 Nisan'ı 14 Nisan'a bağlayan gece yarısı 100 balistik füze, 30 seyir füzesi, 170 İHA ile misilleme de bulunması herkesin gözü önünde cereyan etmiştir.ABD ve Batı Avrupa ülkeleri İsrail'e destek vererek ikiyüzlü siyasetlerini teyit etmişlerdir. İran'ın, operasyonun başarıyla tamamlandığı açıklaması, dahası bu operasyonda fırlatılan füze ve uçurulan İHA'ların tamamıyla etkisiz hale getirilmesi, tek bir kişinin dahi burnunun kanamaması başka bir tartışma konusudur.FİLİSTİN DEVLETİ KURULMADAN ORTA DOĞU'DA BARIŞ SAĞLANMAYACAKAdeta Gazze katliamının perdelenmesi ve dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu bir tiyatro gösterisi sahnelenmiştir. Netanyahu canidir. İstifa etmeli, hesap vermelidir. Filistin devleti kurulmadan sular durulmayacak, Orta Doğu'da barış sağlanmayacaktır. MHP'nin dış politikasının özü tam bağımsızlıktır.Reformist adımlar atılmalıdır. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aksayan yönlerinin tamir edilmesi önceliğimizdir. HDP kapatma davası sonuçlanıp sıra DEM'e gelmeli. Başka isimlerle açılması engellenmelidir.Önümüzdeki gündemlerden biri de sivil ve kapsayıcı anayasa hazırlığı olmalıdır. Biz hazırız, darbe anayasasını rafa kaldırılmasının uzlaşma, emek, sabır gerektirdiğine inanıyoruz. Milletimizin her talebi başımızın üstündedir.Teleferik kazasında sorumluların hesap vermesini temenni ediyorum.