Antalya'daki teleferik dehşetinde belediyenin ihmali gün yüzüne çıktı: Faciaya bile bile davetiye

Antalya'da yaşanan, 1 kişinin ölümü, 17 kişinin yaralanması ile sonuçlanan teleferik faciasının, yıllık bakımın gerektiği gibi yapılmaması nedeniyle yaşandığı ortaya çıktı.CHP'li Muhittin Böcek yönetimindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Anet A.Ş.'nin her yıl yaklaşık 2.5 ay süren yıllık bakımı, seçim dolayısıyla sadece 14 gün yaptığı ve teleferik sisteminde hayati önem taşıyan bakımların ihmal edildiği belirlendi.Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği Tünektepe Teleferik Hattı'na 2024 yılı bakımı, 19 Şubat-4 Mart tarihleri arasında yapıldı.Belediye verilerine göre teleferiğin bakımı 2021'de 72 gün, 2022'de 78 gün, 2023'te ise 71 gün sürmüştü. Buna rağmen bakım süresinin bu yıl sadece 14 gün olması, yaşanan facianın ardındaki ihmaller zincirini de gözler önüne serdi.Alınan bilgilere göre teleferiğin bakımından sorumlu yetkililer ve görevliler, Anet A.Ş. çalışanı Okan Erol'un bilgisi dahilinde yılık periyodik bakım listesini hazırlayarak raporu, o dönem görevde olan Anet A.Ş. Genel Müdürü Mesut Kocagöz ve Başkan Yardımcısı Ahmet Buğra Samsunlu'ya sundu.Ancak sunulan periyodik bakım listesinde yer alan birçok malzemenin seçim dolayısıyla listeden çıkarıldığı belirlendi.Her yıl değiştirilmesi hayati önem taşıyan direklerin makara isteminde yer alan 400'lük ve 500'lük lastikler, rulmanlar, burçlar ve göbek millerin değişiminin yapılmadığı ortaya çıktı.Ayrıca teleferik sistemi için önem olan halat kısaltılma işleminin yapılmadığı, haberleşme hattının değiştirilmediği, teleferik istasyonunda bulunan yataklama rulmanlarının değişiminin yapılmadığı kaydedildi.O dönem Anet A.Ş. Genel Müdürü olan ve 31 Mart seçimlerinde Kepez Belediye Başkanı seçilen Mesut Kocagöz'ün, 'Seçim var' diyerek yıllık bakım çalışmalarını tam olarak yaptırmadığı belirtildi.Anet A.Ş. yetkililerinin bakım çalışmalarının tam olarak yerine getirilmeden tesisin çalışmasına izin vererek faciaya davetiye çıkardığı belirtildi.Kazanın ardından teleferik hattındaki kabinlerde mahsur kalan 174 kişi helikopterlerle nefes kesen bir operasyonla kurtarılmıştı.AFAD, AKUT, UMKE, itfaiye ve çok sayıda arama-kurtarma ekibinin katıldığı operasyonda, ekipler kabinlerin üzerine çıkarak içeridekileri halatlarla indirmişti.Helikopterlerin ve 2 bin 202 kişilik ekibin aralıksız çabasıyla 174 kişinin kurtarılması 23 saat sürmüştü.Teleferik kazası sonrasında Tünektepe teleferik hattı girişine, emniyet ekipleri tarafından 'Girilemez' şeridi asıldı. Teleferik kazasından haberdar olmayıp gelen turistlerin ise durumun anlatılmasından sonra döndükleri görüldü.Rusya'dan tatil için Antalya'ya gelen Alexey Zhunda (35), Denizi ve manzarayı izlemek için teleferiğe binmeye geldik.Teleferiğin bozulacağını beklemiyorduk, herhangi bir bildirim gelmedi ve biraz hayal kırıklığına uğradık. Şimdi gidip başka bir aktivite yapmayı düşünüyoruz dedi.Başlatılan soruşturma kapsamında teleferik hattında yapılan bilirkişi incelemesine ilişkin raporda, teleferik direğinin neden devrildiğine ilişkin tespitler sıralandı.9 sayfalık raporda teleferik direğinin, çekici ve taşıyıcı halatlarının makara içerisine sıkışması, kesici anahtarın görevini yapamaması sonucu, halatın çekmeye bağlı olarak direğe moment uygulaması ile direğin alttan ikinci katındaki flanşların cıvatalarının kopması sonucu devrildiği tespitine yer verildi.Taşıyıcı-çekici halatları tutan makaralardan birisinin deforme olduğu, halatın makaranın içerisine girdiği belirtilen raporda, makaranın arasına halatın girmesiyle yaşanan sıkışmadan değil cıvataların yükü taşıyamayıp kopması nedeniyle direğin devrildiği kaydedilerek, '5 nolu direğin flanş bağlantılarını oluşturan cıvataların yerlere saçıldığı ve deforme oldukları tespit edilmiştir.Cıvatalardaki deformasyonun çekme-kesmeye bağlı deformasyon olduğu anlaşılmıştır' denildi. Ayrıca teleferik direklerinin üzerindeki traverslerde çalışan lastikli makara gruplarının hangi periyotlarda değiştirildiğine dair tutanak ve kontrol formlarının da bulunmadığına vurgu yapıldı.Antalya'da yaşanan teleferik faciasında kabinlerde mahsur malan 174 kişinin yaşama tutunmasında Cankuş Drone ekibi de önemli rol oynadı.Dron ile su ve ihtiyaç malzemeleri taşındı. Böylece kronik hastaların durumlarını ağırlaşmasının önüne geçildi. Cankuş Drone ile ilk olarak mahsur kalanlarla bağlantı kurabilmek için telsiz gönderildi.Kabinlerdeki kurtarılmayı bekleyenlerle yapılan görüşme sonrası kronik hastalar ve acil ihtiyaçlar tespit edildi. Ardından ilaç ve su gibi acil ihtiyaçlar dron ile ulaştırıldı.