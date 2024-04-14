ABD basınından bomba iddia! İran-İsrail geriliminde flaş gelişme: Beyaz Saray Tel Aviv'i yalnız bıraktı

Amerikan CNN kanalına konuşan adı açıklanmayan kıdemli bir yetkiliye göre, Biden, Netanyahu ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın pozisyonunu değerlendirdi.Biden, Netanyahu'ya 'ABD'nin İsrail'e desteği tamdır.' mesajı vermesinin yanı sıra İsrail'in İran'a yönelik herhangi bir karşı saldırısına destek olmayacaklarını belirtti.Haberde, Biden'ın, Netanyahu'ya, 'bu geceki tabloda İsrail'in kazandığını' ve İran'ın İsrail'e kayda değer bir zarar veremediğini söylediği aktarıldı.Konuyla ilgili Amerikan Axios haber sitesine açıklama yapan, adı açıklanmayan bir Beyaz Saray yetkilisi de benzer şekilde, İran'ı hedef alacak bir İsrail 'karşı saldırısını' ABD'nin desteklemediğini kaydetti.Öte yandan, CNN'e açıklama yapan bir başka yetkili, İran'ın İsrail'e yönelik hava saldırılarının yaklaşık 5 saat sürdüğünü ifade etti.ABD Başkanı Biden, İran'ın saldırılarını 'en güçlü şekilde' kınadığını, İsrail Başbakanı Netanyahu'ya 'İsrail'e desteklerinin tam olduğu' mesajını ilettiğini ve İran'a ortak diplomatik tepki verilmesi için G-7 liderlerini bugün toplayacağını bildirmişti.İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emirabdullahiyan sosyal medya hesabından, Hollanda ve Belçika Dışişleri Bakanları ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini açıkladı.Görüşmede, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'nu saldırması ve İran'ın meşru müdafa hakları ele alındığı bildirildi. Emirabdullahiyan görüşmelere ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'İsrail rejiminin Şam'da İran Konsolosluğunu hedef alması ve uluslararası sözleşmeleri ihlal etmesini ele aldık.Ülkemizin konuya ilişkin duruşunu aktardım. ABD'ye konu hakkında gerekli uyarıları yaptığımızı vurguladım. Ayrıca Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile yapılan görüşmede uluslararası, bölgesel ve Gazze'deki son gelişmeler ele alındı' ifadelerini kullandı.İran'ın saldırı haberinin ardından Lübnan, Irak ve Ürdün hava sahasının kullanıma kapatıldığını açıkladı. İran ve İsrail ile hava sahasını kapatan ülkelere giden yolcu uçakları da en yakın ülkelerdeki hava limanlarına yönlendirildi.Saldırı haberi dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, İsrail Savaş Kabinesi Tel Aviv kentindeki ordu karargahında toplandı. Bu arada saat 02.00 sıralarında Tel Aviv ve Golan tepelerinde siren ve patlama sesleri duyuldu.İsrail ordusundan yapılan açıklamada füze ve dron saldırılarının yüzde 99'unun engellendiği belirtildi. Açıklamada, 'İran onlarca füze saldırısı düzenledi, birçoğu sınır dışında imha edildi.Füze ve İHA'ların yüzde 99'u engellendi. Bir çocuk yaralandı, bir askeri tesiste hafif hasar var. İran saldırısı henüz sona ermedi, ordu tehditleri engellemeyi sürdürüyor. Şu anda sığınak hazırlığı içerisinde değiliz' denildi. Saldırı nedeniyle Birleşmiş Milletler'in de acil toplanması istendi.İsrail Savaş Kabinesi'nden Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı ve Benny Gantz'a karar verme yetkisi verildiği de öğrenildi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Netanyahu, 'İsrail Devleti güçlüdür, İsrail halkı güçlüdür. Birlikte ayakta duracağız' dedi.Saldırı ile ilgili birçok ülkeden İran'a tepki açıklamaları yapıldı. ABD başta olmak üzere İngiltere, Fransa, Hollanda ve Danimarka İran'ın İsrail'e yönelik saldırısını kınadı.İngiltere'den, 'Ortadoğu'da bulunan İngiliz jetleri her türlü hava saldırısını önleyecektir' açıklaması yapıldı.Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres de saldırıyı kınadığını ifade ederek, 'İran'ın İsrail'e saldırısını kınıyorum.Bölge çapında yıkıcı gerginlik tehlikesinden endişe duyuyoruz. Taraflara itidal çağrısı yapıyorum.' açıklamasında bulundu. Ayrıca İsrail'in talebi üzerine BM Güvenlik Konseyi'nin bugün toplanacağı kaydedildi.