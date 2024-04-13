Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı, Adıyaman ve Gaziantep'in batısı ile Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmakta.Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi bulunmakta.Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güney ve doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.EDİRNE °C, 26°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL °C, 23°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutluKOCAELİ °C, 24°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutluParçalı ve az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzeyinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.A.KARAHİSAR °C, 20°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutluDENİZLİ °C, 28°CParçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutluİZMİR °C, 27°CParçalı ve az bulutluMANİSA °C, 29°CParçalı ve az bulutluParçalı yer yer çok bulutlu,öğleden sonra Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'in yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.ADANA °C, 25°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 28°CParçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 24°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMERSİN °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra il geneli yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde batısında ve kuzeyinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.ANKARA °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutluÇANKIRI °C, 23°CParçalı yer yer çok bulutluESKİŞEHİR °C, 22°CParçalı yer yer çok bulutluKONYA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel sağanak yağışlıParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.BOLU °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlıDÜZCE °C, 23°CParçalı yer yer çok bulutluSİNOP °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutluZONGULDAK °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutluParçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.AMASYA °C, 21°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıSAMSUN °C, 17°CParçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlıTOKAT °C, 19°CParçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak yağışlıTRABZON °C, 15°CParçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıParçalı ve az bulutlu, batı kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Malatya, Tunceli, Erzincan, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.ERZURUM °C, 17°CParçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutluKARS °C, 19°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıMALATYA °C, 21°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıVAN °C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde Adıyaman ve Gaziantep'in batı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR °C, 24°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP °C, 23°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde batısı yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıSİİRT °C, 24°CParçalı bulutluŞANLIURFA °C, 26°CParçalı ve çok bulutlu