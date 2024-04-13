Alışveriş merkezinde kan donduran saldırı! Çok sayıda ölü var

Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi, 6 kişi ise hayatını kaybetti.Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezine yerel saatle 16.00 civarı çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarıyla acil durum ekiplerinin çağrıldığını belirtti.Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.Yetkililer, saldırgan dahil 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis Müdür Yardımcısı Anthony Cooke, olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında saldırganın yakınlarda bulunan bir kadın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirterek '(Kadın polis) Ona yetişmek için hızla arkasından yürümeye devam ederken, beşinci katta saldırgana yetişti. (Saldırgan) döndü, yüz yüze geldiler ve bıçağını kaldırdı. (kadın polis) silahını ateşledi ve saldırgan şimdi ölü' dedi. Saldırganın tek başına hareket ettiğini belirten polis, saldırının nedeni hakkında bilgi vermedi.NSW emniyet yetkilileri, 2 saldırgandan birinin polislerce ağır biçimde yaralandığını bildirdi.Diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, alışveriş merkezinin tahliye edildiğini ancak bazı mağazalarda halen insan bulunduğunun değerlendirildiğini ifade etti.Havadan yapılan çekimlerde, alışveriş merkezi çevresinde çok sayıda acil durum aracı ve personelinin bulunduğu, silahlı polislerin de otoparkın çatısında arama yaptığı görülüyor.