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Alışveriş merkezinde kan donduran saldırı! Çok sayıda ölü var

Avusturalya’nın Sydney kentindeki bir alışveriş merkezinde korku dolu anlar yaşandı. Elindeki bıçakla etrafına saldıran bir erkek vurularak durdurulabildi. Olay sırasında binlerce kişi tahliye edildi. Son belirlemelere göre 6 kişi hayatını kaybetti.

Ekleme: 13.04.2024 - 12:35 Güncelleme: 13.04.2024 - 12:40 / Editör: Ozge Selin
Alışveriş merkezinde kan donduran saldırı! Çok sayıda ölü var
Avustralya'nın Sydney kentinde bir alışveriş merkezinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ilk belirlemelere göre 7 kişi, 6 kişi ise hayatını kaybetti.

BİNLERCE KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ülke basınındaki haberlere göre, emniyet yetkilileri Sydney'in doğusundaki Westfield Bondi Junction alışveriş merkezine yerel saatle 16.00 civarı çok sayıda kişinin bıçaklandığı ihbarıyla acil durum ekiplerinin çağrıldığını belirtti.

Alışveriş merkezinde kan donduran saldırı! Çok sayıda ölü var

YARALANANLAR ARASINDA BİR BEBEK DE VAR

Yeni Güney Galler (NSW) ambulans yetkilileri, aralarında 9 aylık bir bebeğin de bulunduğu bıçakla yaralanan 7 kişinin hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yetkililer, saldırgan dahil 6 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı. Polis Müdür Yardımcısı Anthony Cooke, olayla ilgili yaptığı basın açıklamasında saldırganın yakınlarda bulunan bir kadın polis tarafından vurularak etkisiz hale getirildiğini belirterek '(Kadın polis) Ona yetişmek için hızla arkasından yürümeye devam ederken, beşinci katta saldırgana yetişti. (Saldırgan) döndü, yüz yüze geldiler ve bıçağını kaldırdı. (kadın polis) silahını ateşledi ve saldırgan şimdi ölü' dedi. Saldırganın tek başına hareket ettiğini belirten polis, saldırının nedeni hakkında bilgi vermedi.

NSW emniyet yetkilileri, 2 saldırgandan birinin polislerce ağır biçimde yaralandığını bildirdi.

Alışveriş merkezinde kan donduran saldırı! Çok sayıda ölü var

Diğer saldırganı arama çalışmalarının sürdüğünü bildiren yetkililer, alışveriş merkezinin tahliye edildiğini ancak bazı mağazalarda halen insan bulunduğunun değerlendirildiğini ifade etti.

Havadan yapılan çekimlerde, alışveriş merkezi çevresinde çok sayıda acil durum aracı ve personelinin bulunduğu, silahlı polislerin de otoparkın çatısında arama yaptığı görülüyor.