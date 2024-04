Masaj keyfi pahalıya patladı! Soluğu karakolda aldı

İstanbul Şişli'de masaj salonuna giden Erdoğan C. eşyaları ve 40 bin Lirasını iş yerinin dolabına kilitleyip anahtarını yanına aldı. Salonda bulunan şüpheli Oğuzhan E. dolabın kilidini kırarak parayı çalıp kayıplara karıştı. Odaya girdiğinde parasının olmadığı gören Erdoğan C. iş yeri sahibi ve şüpheli kişi hakkında şikayetçi oldu.

Erdoğan C. geçtiğimiz aylarda İstanbul Şişli Büyükdere Caddesi'nde bulunan bir masaj salonuna gitti. Eşyalarını ve 40 bin TL parasını, soyunma odasındaki dolaba koyup kapısını kilitledikten sonra anahtarı yanına aldı.Salondaki iş bittikten sonra ceketinin cebindeki 40 bin TL parasını olmadığını fark etti. Erdoğan C. hemen iş yeri yetkilisinin yanına giderek durumu Ömer S.'ye anlattı.Şirket yetkilisi, Erdoğan C.'ye soyunma odasında başka birinin daha olduğunu, parayı iş yerinde kayıtlı numarası bulunan Oğuzhan E.'nin alabileceğini söyledi.Erdoğan C. olayın ardından yetkili ve parayı alan kişiden karakola giderek şikayetçi oldu.Şüpheli Oğuzhan E. karakoldaki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyerek, olay tarihinde İstanbul'da olmadığını, cadde üzerinde bulunan masaj salonuna hiç gitmediğini ileri sürdü.Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açılarak iddianame düzenlendi. İddianamede şüpheli Oğuzhan E.'nin telefonundan alınan hts raporunda olay tarihi ve saatinde masaj salonunda bulunduğu belirlendi.Şüphelinin beyanının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu ve itibar edilmediği hırsızlık suçunu işlediği kaydedildi.Şüpheli Oğuzhan E. İçin 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık' suçundan 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.