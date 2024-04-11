Satışa hazır uyuşturucularla yakaladılar

İstanbul Polisi, E.E. isimli uyuşturucu madde satıcısının uyuşturucu maddeleri sakladığı adrese operasyon düzenledi. Adreste iki kilo 155 gram Marihuana maddesi, 340 gram uyuşturucu hap, uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen altı bin 70 lira nakit para ve satışa hazır hale getirilen uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan bir hassas terazi ele geçirildi. E.E. adlı uyuşturucu madde satıcısı "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.