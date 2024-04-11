İstanbul'un göbeğinde kanlı infaz! Kurşun yağmuruna tutuldu: Saldırıyla ilgili flaş iddia

İstanbul Şişli'de kan donduran bir olay meydana geldi. Kıraathanenin önünde duran Rıdvan Özyer (30), seyir halinde olan bir cipten açılan ateş sonucu ağır yaralandı. Özyer, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan olayla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Gencin, saldırganlara asıl hedefin yerini söylemediği için öldürüldüğü öne sürüldü. İşte kanlı saldırının detayları...

Olay, geçtiğimiz hafta Pazartesi günü saat 21.00 sıralarında Şişli Kuştepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir kıraathaneye gelen Rıdvan Özyer (30), burada vakit geçirmeye başladı.Bir süre sonra kapıya çıkan Özyer, kaldırımda durduğu esnada seyir halinde olan bir cipten ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan genç, vücudunun çeşitli yerlerinden vurularak ağır şekilde yaralandı. Saldırı anı güvenlik kameralarına anbean yansırken kıraathanenin içerisindekiler ise panikle dışarıya çıktı.TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADISaldırının ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrasında ağır yaralı Rıdvan Özyer, ambulansla Çağlayan'daki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına alındı. Hemen ameliyata alınan genç kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, görgü şahitlerinin ifadesine başvurarak çevredeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Olayla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.Öte yandan saldırganların hedefinde bir başkasının olduğu, Rıdvan Özyer'i telefonla arayarak hedef şahsın nerede olduğunu sordukları ancak Özyer'in bilemediği için söyleyemediği, bu sebeple de kurşunların hedefi olduğu iddia edildi. Hayatın kaybeden Rıdvan Özyer'in olay ertesi günü kılınan cenaze namazı sonrasında toprağa verildiği öğrenildi. Rıdvan Özyer'in emniyette çeşitli suçlardan yaklaşık 30 adet kaydı olduğu ortaya çıktı.