Karayollarında 'bayram' düzenlemesi! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu: Kamyon ve tankerlere 24 saatlik kısıtlama

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'Bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların, 14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den 15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar, İstanbul ve Ankara istikametine seyirlerine izin verilmeyecektir' açıklamasında bulundu.İçişleri Bakanlığımız tarafından yayımlanan 'Trafik Tedbirleri'ne ilişkin genelge' kapsamında, BAYRAM TATİLİ dönüşü İstanbul ve Ankara illerindeki TRAFİK YOĞUNLUĞUNUN AZALTILABİLMESİ İÇİN KAMYON, ÇEKİCİ ve TANKER cinsi araçların;14 Nisan 2024 Pazar günü saat 05.00'den15 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 05.00'e kadar;İSTANBUL İSTİKAMETİNE:100 karayolu ve O3 otoyolunda Kırklareli ilinden itibaren,D110 karayolunda Tekirdağ ilinden itibaren,O4 ve D750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,O7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya illerinden itibaren,D100 karayolunda Amasya ili Merzifon ilçesinden itibaren,D160 ve D750 karayolunda Ankara ilinden itibaren,O5 otoyolu, D575 ve D595 karayolunda Bursa ilinden itibaren,D650 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden itibaren…ANKARA İSTİKAMETİNED300 karayolunda İzmir ilinden Afyonkarahisar iline kadar,D260 karayolunda Afyonkarahisar ilinden Eskişehir ili Sivrihisar ilçesine kadar,D200 karayolunda Bilecik ili Bozüyük ilçesinden Ankara iline kadar arada kalan girişler dahil SEYİRLERİNE İZİN VERİLMEYECEKTİR.Bu tür araçları kullanan şoförlerimizin İstanbul ve Ankara istikametine seyahatlerinde bu tarihlere uymaları büyük önem taşımaktadır.