FETÖ’nün firari ihraç polis memuru yakalandı

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor. FETÖ mensubu ihraç polis memuru Yusuf Vurur saklandığı adreste yakalandı. Şüphelinin 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensubu olan firari şüphelileri yakalamak üzere yürüttükleri çalışmalar devam ediyor. FETÖ mensubu olan, 7 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan ve 2 yıldır firar ihraç polis memuru Yusuf Vurur, Mamak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı.Şüphelinin bylock kullanıcısı olduğu, örgütün yapmış olduğu fişlemelerde örgüte en üst derecede sadakatle bağlı olarak kodlandığı tespit edildi. Şüpheli Yusuf Vurur gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.