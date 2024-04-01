Erkan Baş beklediğini bulamadı! AK Parti ipi göğüsledi, kendisi üçüncü oldu!
CHP'nin aday çıkarmayıp destek verdiği Gebze'de Belediye Başkanlığı için yarışan TİP Genel Başkanı Erkan Baş, yüzde 19,92'lik oy oranıyla üçüncü oldu.
31 Mart yerel seçimlerinde sonucu merak edilen yerlerden biri de Kocaeli'nin Gebze ilçesiydi.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aday olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP'nin desteğine karşın istediği sonucu elde edemedi.
CHP aday çıkarmayıp destekledi: Üçüncü oldu
Baş, sandıkların yüzde 99,7'sinin açıldığı anda 40 bin 334 oyla üçüncü sırada yer aldı.
Yüzde 19,92 oy oranına sahip olan Baş'ı az bir farkla İyi Parti adayı Sadık Güvenç geçti.
Güvenç 40 bin 532 oy aldı.
AK Parti ipi göğüsledi
Seçimi kazanan AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz, yüzde 36,94 oy oranına ulaştı. Büyükgöz ise 74 bin 807 oy aldı.