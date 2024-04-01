Erkan Baş beklediğini bulamadı! AK Parti ipi göğüsledi, kendisi üçüncü oldu!

31 Mart yerel seçimlerinde sonucu merak edilen yerlerden biri de Kocaeli'nin Gebze ilçesiydi.Kocaeli'nin Gebze ilçesinde aday olan Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, CHP'nin desteğine karşın istediği sonucu elde edemedi.Baş, sandıkların yüzde 99,7'sinin açıldığı anda 40 bin 334 oyla üçüncü sırada yer aldı.Yüzde 19,92 oy oranına sahip olan Baş'ı az bir farkla İyi Parti adayı Sadık Güvenç geçti.Seçimi kazanan AK Parti adayı Zinnur Büyükgöz, yüzde 36,94 oy oranına ulaştı. Büyükgöz ise 74 bin 807 oy aldı.